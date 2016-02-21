جعجع يطالب لبنان بلجم حزب الله عن التهجم على السعودية

تصريحات متلاحقة تشهدها الساحة اللبنانية بعد قرار السعودية وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، آخرها دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تشكيل وفد من أعلى المستويات لزيارة الرياض، فيما أعلن وزير العدل أشرف ريفي استقالته من الحكومة بسبب عدم إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.

ورحب سمير جعجع في مقابلة مع "الحدث" باستقالة وزير العدل أشرف ريفي، وقال إنه لا بد من وزراء تحالف 14 آذار اتخاذ زمام المبادرة في الحكومة، معتبرا أن الاستقالات ستتواصل إن لم تتخذ الحكومة موقفا جديا إزاء التطورات اللبنانية - السعودية.

وطالب جعجع عبر "الحدث" الحكومة باتخاذ موقف يمنع حزب الله من التهجم على المملكة العربية السعودية.

من جانبه، رفض النائب سامي الجميل في اتصال مع "العربية" محاولات جر لبنان إلى المحور الإيراني، مذكرا بوقوف السعودية إلى جانب لبنان في أصعب الظروف على مر السنوات.

هذا وقدم وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، الأحد، استقالته على خلفية قضية ميشال سماحة، واتهم ريفي حزب الله بتدمير علاقة بيروت بالسعودية والعرب، قائلاً إن ممارسات "دويلة حزب الله" وحلفائه لم تعد مقبولة. كما دعا الحكومة للاستقالة وتقديم الاعتذار للسعودية.