تركيا.. العمال الكردستاني يختطف 3 صحافيين

أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، الأحد، أن أعضاء من حزب العمال الكردستاني خطفوا 3 من صحافييها في إقليم ماردي جنوب شرق تركيا.

وأضافت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن الصحافيين خطفوا في مدينة ماردين بجنوب شرق تركيا قبل أكثر من 48 ساعة. وتابعت دون أن تذكر مصدرا أن الثلاثة في مكان "مجهول".

وأشارت إلى أن 3 وهم مراسل للوكالة ومصور فوتوغرافي ومصور تلفزيوني كانوا يؤدون عملهم الصحافي في منطقة نصيبين بإقليم ماردين الأسبوع الماضي.

وتشهد المنطقة موجات من العنف منذ أن انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي.

وقالت مصادر أمنية في جنوب شرق تركيا إن 3 خطفوا على ما يبدو بعد أن صوروا معقلا لحزب العمال دون إذن منه.

وتصنف أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويشن الحزب حملة منذ 3 عقود للمطالبة بالحكم الذاتي وقتل فيها أكثر من 40 ألف شخص.

وتقول الحكومة إن الحزب الذي يتعاون مع مقاتلين سوريين أكراد نفذ تفجير سيارة ملغمة في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا.

وأعلنت جماعة كردية مسلحة منشقة تعرف باسم صقور حرية كردستان مسؤوليتها عن التفجير.

ونفت الحكومة هذا الأمر، وقالت إن الجماعة تحاول أن تحمي سمعة المقاتلين السوريين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن في قتالهم داعش سوريا.