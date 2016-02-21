هذا ما تستفيده بريطانيا من البقاء في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي سيمنح بلاده وضعا خاصا داخل الاتحاد.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بين دول الاتحاد وبريطانيا بشأن بقائها أو انسحابها من التكتل الأوروبي.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه تمت الموافقة بالإجماع على اتفاق يضمن تنفيذ الإصلاحات الأوروبية التي طالبت بها المملكة المتحدة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيمنح بلاده وضعا خاصا داخل الاتحاد، وأنه سيتم تحديد موعد للاستفتاء في أقرب وقت ليقول الشعب البريطاني كلمته بشأن البقاء أو الانفصال من الاتحاد الأوروبي.

ويضمن الاتفاق ألا تدفع بريطانيا أي نفقات رعاية اجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، فضلا عن وضع قيود على المعونات التي تمنحها لندن لأبناء المهاجرين الحاليين، وذلك ابتداء من 2020، كما أنه يحق للحكومة البريطانية سن إجراءات طوارئ لحماية العاصمة لندن.

كما أن الاتفاق لا يفرض الاستغناء عن العملة المحلية لإنجلترا، هذا مع التمتع بمزايا دول اليورو.

ونجح كاميرون أيضا في تمرير ألا تترتب أي التزامات على بريطانيا لدعم الدول الأوروبية المتعثرة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى أنه سيقف إلى جانب الاتفاق، وسيحث الشعب البريطاني على التصويت بنعم في الاستفتاء، غير أن هذا الأمر لن يكون سهلا على كاميرون وحكومته اللذين يجابهان معارضة قوية تطالب بخروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.