العمال الكردستاني يطلق سراح الصحفيين المختطفين

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنه تم إطلاق سراح 3 من صحفييها الأحد بعد أن اختطفهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني أثناء عملهم في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.

وأضافت الوكالة على موقعها الالكتروني أن الصحفيين خطفوا في إقليم ماردين بجنوب شرق تركيا واحتجزوا لأكثر من 48 ساعة.

وأشارت إلى أن الثلاثة -وهم مراسل للوكالة ومصور فوتوغرافي ومصور تلفزيوني- كانوا يؤدون عملهم الصحفي في منطقة نصيبين بإقليم ماردين الأسبوع الماضي.

وتشهد المنطقة موجات من العنف منذ أن انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في يوليو.

وقالت مصادر أمنية في جنوب شرق تركيا إن 3 خطفوا على ما يبدو بعد أن صوروا معقلا لحزب العمال دون إذن منه.

وتصنف أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ويشن الحزب حملة منذ 3 عقود للمطالبة بالحكم الذاتي وقتل فيها أكثر من 40 ألف شخص.

وتقول الحكومة إن الحزب الذي يتعاون مع مقاتلين سوريين أكراد نفذ تفجير سيارة ملغومة في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل 28 شخصا.

وأعلنت جماعة كردية مسلحة منشقة تعرف باسم صقور حرية كردستان مسؤوليتها عن التفجير.

ونفت الحكومة هذا الأمر وقالت إن الجماعة تحاول أن تحمي سمعة المقاتلين السوريين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن في قتالهم لتنظيم داعش في سوريا.