ارتفاع حصيلة المواجهات في الهند إلى 19 قتيلا

ارتفعت حصيلة المواجهات في شمال الهند إلى 19 قتيلا و200 جريح، حسب ما أعلن مسؤول من الحكومة المحلية.

وفي بعض المناطق، رفع حظر التجول الذي فرض منذ اندلاع أعمال العنف الجمعة في ولاية هاريانا خلال تظاهرات لأفراد من طبقة جات، بحسب السلطات.

وصرح ب. ك. داس المسؤول الكبير في وزارة الداخلية لولاية هاريانا "قتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 200 بجروح".

وتابع المسؤول "وقعت مواجهات في بعض أحياء منطقة بيواني خلال الليل ولا يزال حظر التجول ساريا إلا أنه رفع في مناطق أخرى".

ويتظاهر أفراد من هذه الطبقة منذ أيام للمطالبة بحصص من الوظائف الرسمية ومقاعد جامعية لأبنائهم.

لكن سياسة تخصيص الحصص للفقراء التي اعتمدتها السلطات لإنهاء حالات التمييز ضد أفراد الطبقات الدنيا تسبب امتعاضا بين أفراد طبقة جات، الذين يقيمون في الأرياف ويقولون إنهم لا يستفيدون منها.

وتأثرت العاصمة الهندية بهذا التوتر، وهي تعاني أزمة مياه بعد أن أغلق عدد من مثيري الشغب قناة لجر المياه في هاريانا.

وعقب اجتماعات طارئة أعلن كبير الوزراء في نيودلهي ارفيند كيجريوال عن تقنين المياه في المدينة، وقال إن المدارس ستغلق الاثنين للحفاظ على المخزون.

وألغيت رحلات مئات من القطارات أو تم تغيير مسارها منذ الجمعة، بحسب مسؤول.

وقال المتحدث باسم سكك الحديد نيراج شارما "تم إحراق 10 محطات قطار صغيرة وكبيرة. أضرم مثيرو الشغب النار في محركات وعربات".