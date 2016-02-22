لبنان.. خلافات داخل الحكومة حول "الإجماع العربي"

أفاد مراسل "العربية" في بيروت أن خلافات داخل الأفرقاء السياسيين أخرت صدور بيان الحكومة التي كانت قد دعت لاجتماع طارئ، اليوم الاثنين، لمعالجة مسألة العلاقات اللبنانية السعودية بعد إعلان المملكة إعادة النظر بالمساعدات المقدمة إلى لبنان.

وأوضح المراسل أن نقطة الخلاف الأساسية بين فريقي 8 و14 آذار في الحكومة تدور حول مسألة تأييد الإجماع العربي في كافة المواضيع الأساسية والإقليمية الحساسة.

ولفت إلى أن الفريق المتحفظ هو فريق حزب الله السياسي والتيار الوطني الحر، علماً أن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل وهو أيضاً رئيس التيار الوطني الحر (التابع للنائب ميشال عون) أكد قبل دخوله إلى الجلسة أنه سيقدم إلى كافة الوزراء نص الكلمة التي ألقاها في 8 يناير والتي أكد فيها أن لبنان يرفض المساس أو التعدي على كافة البعثات العربية، في إشارة إلى التعدي الذي وقع على القنصليتين السعوديتين في إيران، وتأكيده أن لبنان مع التضامن العربي في القضايا الكبرى.

يذكر أن قوى الرابع عشر من آذار كانت أكدت مساء الأحد تأييدها الكامل للسعودية ودول الخليج العربي، متهمة حزب الله بالمسؤولية عن افتعال المشكلة مع السعودية. وقال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة إن توتر العلاقات السعودية مع لبنان سيؤثر على مصلحة الشعب اللبناني من جميع الطوائف، مضيفاً أن دول الخليج كانت دائما الداعم الأول للبنان في كافة المجالات.

وفي مؤشر إلى ما يمكن أن يحل بالحكومة التي يرأسها تمام سلام ما لم تتخذ قراراً صارماً الاثنين، قال النائب في البرلماني اللبناني، مروان حمادة، في حديث لـ"العربية" إن قرار الوزير أشرف ريفي بالاستقالة من الحكومة سيكون موقف عدد آخر من الوزراء في حال فشلت الحكومة في اجتماعها المرتقب اليوم من اتخاذ قرار حاسم بشأن حزب الله.