الكويت.. قادة جيوش التحالف يبحثون حرب داعش

عقد قادة جيوش أكثر من 30 دولة مشاركة في التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، اجتماعا، يوم الاثنين، في الكويت لبحث الضربات التي ينفذها التحالف ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر في جلسة الافتتاح: "إننا مطالبون بتكثيف الجهود مع دول العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها تلك التنظيمات التي تهدد أمن الدول واستقرارها"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأقيم الاجتماع وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يتح سوى للمصورين الصحافيين بالدخول والتقاط صور.

ويأتي الاجتماع، وهو الثامن لقادة عسكريين من دول التحالف الذي تشكل صيف العام 2014، بعد أقل من أسبوعين على اجتماع موسع لوزراء دفاع الدول المنضوية فيه ببروكسل، وتعهدهم تكثيف العمليات ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

وشاركت في اجتماع الكويت 29 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى السعودية ومصر والعراق والإمارات.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من 10 آلاف غارة على مواقع المتطرفين منذ صيف العام 2014، ما أدى إلى انحسار المساحات التي يسيطرون عليها لا سيما في العراق حيث يقول مسؤولون إن القوات العراقية والكردية استعادت نحو 40 بالمئة من المساحات التي سقطت بيد داعش منذ هجوم كاسح شنه التنظيم في العراق خلال يونيو 2014.

إلا أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على مناطق عدة في العراق، بينها مدينتا الموصل (شمال) والفلوجة (غرب)، إضافة إلى مناطق عدة في شمال سوريا وشرقها ووسطها. كما وسع داعش مؤخرا وجوده في ليبيا.