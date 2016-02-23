أفغانستان.. مقتل عشرات الموالين لداعش في غارات أميركية

قال مسؤولون الثلاثاء إن القوات الأفغانية المدعومة بغارات جوية أميركية قتلت عشرات من المتمردين الموالين لداعش هذا الأسبوع مع مواصلتها التوغل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.

وتحاول قوات الأمن منذ أشهر طرد مقاتلي داعش من منطقة أتشين الواقعة في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان على امتداد الحدود مع باكستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني إن تقارير أفادت بمقتل أكثر من 30 متمردا في أحدث قتال. وأضاف "مقاتلو داعش كانوا متجمعين في قرية محمد دارا، حيث هاجمتهم طائرة بلا طيار".

وأردف أن 22 قتلوا في الهجوم الجوي يوم الاثنين ولكن متحدثا عسكريا أميركيا لم يؤكد علانية عدد القتلى.

وأوضح الكولونيل مايكل لوهورن أن "القوات الأميركية شنت هجوما ضد الإرهاب في منطقة أتشين بإقليم ننكرهار أمس". مشيرا إلى أنه "لأسباب تتعلق بأمن العمليات لا نناقش عمليات مكافحة الإرهاب".

وأفاد خوجياني أن 15 متمردا آخرين قُتلوا في اشتباكات مع القوات الأفغانية ولكن لم يتسن التأكد من هذا العدد.