إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين نفذا هجمات

هدمت إسرائيل، ليل الاثنين- الثلاثاء، منزلين جنوب الضفة الغربية المحتلة يعودان لفلسطينيين نفذا هجمات أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين في نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكان محمد الحروب قام في 19 نوفمبر الماضي بفتح النار عند تقاطع طرق مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قبل أن يصدم مجموعة من المشاة بسيارته، ما أدى إلى مقتل أميركي وإسرائيلي وفلسطيني، وإصابة عدة أشخاص بجروح.

وفي ذات اليوم، أقدم رائد مسالمة على طعن إسرائيليين اثنين في مبنى في تل أبيب.

ويعد 19 نوفمبر أكثر الأيام دموية بالنسبة للإسرائيليين منذ بداية أعمال العنف في أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هدم منزل محمد الحروب في قرية دير سامت، ومنزل رائد مسالمة في قرية دورا قرب الخليل.

والشابان معتقلان لدى إسرائيل حالياً.