إنقاذ 700 مهاجر وانتشال 4 جثث بالمتوسط

قالت البحرية الإيطالية إنه تم إنقاذ أكثر من 700 مهاجر من ستة قوارب كانت تسرب ماء في البحر بين تونس وصقلية الثلاثاء، كما تم انتشال أربع جثث.

ولقي أكثر من 400 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط هذا العام مع مواصلة مهاجرين محاولة الوصول إلى أوروبا على الرغم من سوء الأحوال الجوية في ثاني عام من أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 110 آلاف شخص معظمهم هاربون من الفقر والحرب في إفريقيا والشرق الأوسط وصلوا إلى اليونان وإيطاليا هذا العام في زيادة كبيرة عن عام 2015.

وقالت البحرية الإيطالية إن إحدى سفنها توجهت لمساعدة ثلاثة قوارب وانتشلت 403 ناجين والجثث الأربع. وأنقذت سفينة أخرى 219 شخصا من قاربين، ونسقت سفينة ثالثة إنقاذ 105 مهاجرين من قاربهم الذي كان يغرق.

ولم تحدد البحرية جنسيات المهاجرين، كما لم تعط أي معلومات عن هوياتهم.