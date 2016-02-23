اجتماع جديد بكابول لتحديد موعد للمحادثات الأفغانية

اجتمع مسؤولون من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في كابول، الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يحددوا موعدا لأول محادثات مباشرة مع حركة طالبان منذ انهيار جولة سابقة في عملية السلام العام الماضي.

وكان مسؤولون من الدول الأربع قد قالوا خلال اجتماع عُقد في إسلام أباد الشهر الماضي، إن المحادثات المباشرة بين الحكومة المدعومة من الغرب في كابول وطالبان لا بد أن تبدأ بحلول نهاية فبراير.

وكرر وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني دعوة لطالبان كي تنضم إلى المحادثات، وقال إن اجتماع الثلاثاء سيمهد الطريق أمام عقد محادثات مباشرة قريبا.

وقال في افتتاح الاجتماع "نريد أن تضع هذه المجموعة تفاصيل المحادثات بين الحكومة الأفغانية ومجموعات طالبان بحلول نهاية فبراير".

ولم تعط طالبان حتى الآن إشارة واضحة بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي محادثات. وتشهد طالبان صراعا داخليا منذ الإعلان في العام الماضي عن وفاة مؤسس الحركة الملا محمد عمر قبل عامين.