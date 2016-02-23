الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للبنان وتقلص بعثتها

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، منع مواطنيها من السفر إلى لبنان وخفض بعثتها الدبلوماسية فيه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، في خطوة تأتي بعيد طلب السعودية من رعاياها مغادرة هذا البلد وعدم السفر إليه.

وجاء في بيان نشرته وكالة "وام" الرسمية: "أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها رفعت حالة التحذير من السفر إلى لبنان إلى منع السفر إليه، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء"، وأنها قررت "تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى حدها الأدنى".

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أوقفت الأسبوع الماضي مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.