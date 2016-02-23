البشير والجبير بحثا قضايا المنطقة والتعاون الثنائي

التقى الرئيس السوداني عمر البشير بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الجبير تميز العلاقة بين الدولتين وأوجه التعاون بينهما.

وعبر وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في تصريح صحافي عقب اللقاء عن عمق العلاقات بين البلدين، وأنها مميزة وراسخة، مؤكدا أن وجهات النظر بين البلدين متطابقة حيال القضايا التي تشغل الساحة.

وثمن مواقف السودان الأصيلة في عاصفة الحزم والانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

وأوضح أن الاجتماع مع الرئيس عمر البشير تناول الأوضاع في اليمن والصومال وسوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.