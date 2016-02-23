الحكم بـ"أهلية" قاتل أبوخضير حرقاً

أعلن طبيب نفسي مكلف من محكمة إسرائيلية أهلية المتطرف الإسرائيلي الرئيسي في قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير بإحراقه حياً عام 2014 ما يسمح بمحاكمته، على ما أعلن أحد محامي عائلة الضحية، الثلاثاء.

ويعتبر المتهم يوسف حاييم بن دافيد (31 عاماً) المحرض والمنفذ الرئيسي لجريمة خطف وقتل محمد أبو خضير في 2 يوليو 2014 في القدس الشرقية المحتلة، وقد حكم في 4 فبراير على شريكيه الإسرائيليين اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن مدى الحياة لأحدهما، و21 عاماً للآخر.

وقال محامي عائلة الضحية مهند جبارة لوكالة فرانس برس، إن الطبيب النفسي المكلف من المحكمة خلص إلى أن المتهم الأول "كذب بشأن وضعه العقلي لتفادي محاكمته"، ورفع تقريره إلى المحكمة.

وساهمت هذه الجريمة في تصعيد أعمال العنف وصولاً إلى حرب غزة عام 2014، وأثارت صدمة كبرى.

وينتظر قرار المحكمة بحق المحرض على الجريمة بترقب كبير، ولاسيما في ظل تجدد أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد محاكمة استمرت عدة اشهر، أثارت المحكمة مفاجأة وبلبلة في 30 نوفمبر، إذ قررت في اللحظة الأخيرة النظر في الأهلية العقلية للمتهم الرئيسي قبل الحكم عليه.

ويؤكد محامو بن دافيد منذ بداية المحاكمة في أواخر يوليو 2014 أن المتهم الذي أعلن نفسه "المسيح" لا يمكن اعتباره مسؤولاً جنائياً.

غير أنهم انتظروا آخر أيام الجلسات لتقديم تقرير طبي يدعم أقوالهم. وقبلت المحكمة الوثيقة مع الإعراب عن لومها لهذه الوسيلة، وعلقت الحكم بحقه في انتظار تقييم نفسي مستقل.

وكان بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس قال للمحققين عند توقيفه إنه أراد الانتقام لخطف ثلاثة إسرائيليين وقتلهم في الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاثة أسابيع من قتل أبو خضير.