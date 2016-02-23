اليونان: الناتو يجب أن ينشر قوة تدخل وتركيا تقوض الخطوة

دعت اليونان حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إلى تطبيق خطة لنشر قوة تدخل في بحر إيجه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات الإجرامية التي تهرب اللاجئين إلى أوروبا، واتهم وزير دفاعها تركيا بمحاولة تقويض الاتفاق.

وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس للصحافيين: "أرسلت خطاباً إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم، أطلب منه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالإجماع".

وأضاف: "في هذا الخطاب أطلب أن تتحرك قوة حلف شمال الأطلسي إلى الشرق من الجزر اليونانية".

ومضى يقول إن تركيا طرحت طلبات جديدة حتى يتم نشر قوة التدخل وأضاف: "تركيا تحاول نسف الاتفاق".