اليونان تبدأ في إبعاد اللاجئين عن حدود مقدونيا

بدأت الشرطة اليونانية في إبعاد اللاجئين عن الحدود بين اليونان ومقدونيا، الثلاثاء، بعد تقطع السبل بالمئات منهم بسبب قيود إضافية فرضتها السلطات المقدونية، فيما نقل المزيد من الجزر إلى ميناء بيريوس اليوناني الرئيسي.

واحتل اللاجئون خطوط السكك الحديدية في منطقة إدوميني، الاثنين، بعد أن حاولوا عبور الحدود إلى مقدونيا وغضبوا من التأخير والقيود الإضافية التي فرضتها السلطات المقدونية على الحدود. وكان من المتوقع أن ينقلوا إلى مخيمات إعادة توطين داخل اليونان.

من جهته، قال شاهد من رويترز إن الشرطة اليونانية وحافلات خاوية دخلت المنطقة قبل الفجر، وطوقت نحو 600 شخص في منطقة يمكن أن ترى من الجانب المقدوني للحدود.

كما تجمع نحو 1200 شخص في إدوميني غالبيتهم أفغان أو لا يحملون وثائق السفر المناسبة. وتشكل هذا الحشد الاثنين بعد أن طلبت السلطات في مقدونيا وثائق سفر إضافية منها جوازات سفر لمن يعبرون حدودها.

وتفرض بعض الدول التي يتخذها اللاجئون ممراً للعبور إلى شمال أوروبا قيوداً على المرور مما دفع دولاً أخرى في أول المسار إلى فرض قيود مماثلة خوفاً من احتشاد اللاجئين على أرضها.

لكن هناك مخاوف مما قد يحدث في اليونان، حيث استمر تدفق اللاجئين على جزرها بشكل يومي قادمين من تركيا. ووصل 1250 لاجئاً إضافياً إلى العاصمة أثينا الثلاثاء على متن عبارات من ثلاث جزر يونانية.

من ناحيته، قال رئيس بلدية بيريوس، يانيس موراليس، لقناة ميجا التلفزيونية أثناء زيارة للمحطة التي احتشد فيها اللاجئون: "إنه تدريب شاق على الإدارة. لا أعلم إن كان التخطيط ملائماً. تتزايد التدفقات وتأتي المزيد من السفن".

كما أشار إلى أن موانئ المدينة ممتلئة بنساء وأطفال في الأغلب، قائلاً: "إنه وضع صعب ليس فقط على بيريوس ولكن على البلد أيضاً".

ويحمل بعض اللاجئين تذاكر للذهاب إلى إدوميني في حافلات، لكن لم يتضح إن كان سيسمح لهم بالسفر شمالاً من أثينا.