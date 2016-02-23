باريس ستكون "يقظة جدا" لتنفيذ وقف اطلاق النار في سوريا

اعلنت فرنسا مساء الاثنين انها ستكون "يقظة جدا" لكي يطبق وقف اطلاق النار في سوريا الذي اعلنت عنه واشنطن وموسكو، "بحسن نية من قبل كل الاطراف المعنيين".

وقال وزير الخارجية الفرنسي مارك ايرولت في تصريح نقلته وكالة فرانس برس "تم التوصل الى اتفاق. نقوم حاليا بدرس تفاصيله. من الضروري الاسراع في تنفيذه، وسنكون يقظين جدا لتنفيذه بحسن نية من قبل كل الاطراف المعنيين".

واضاف الوزير الفرنسي "لقد دعت فرنسا على الدوام لوقف القصف. اولا لتجنب مجازر جديدة بحق المدنيين وثانيا لتسهيل وصول المساعدات الانسانية، واخيرا لانه شرط ضروري لاستئناف المفاوضات حول الانتقال السياسي".

وكانت الولايات المتحدة وروسيا اعلنتا في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الاميركية الاثنين ان اتفاقا لوقف اطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ في 27 شباط/فبراير اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت دمشق (22,00 ت غ).

