باكستان: مقتل 15 مسلحا في غارات جوية

أكد الجيش الباكستاني مقتل 15 مسلحا في غارات جوية شنتها مقاتلاته على الحدود مع أفغانستان الثلاثاء، في إطار هجوم على نطاق واسع ضد مقاتلي طالبان وتنظيم القاعدة.

ونفذت الغارات في الوارا وخار تانجي وميزر في وزيرستان الشمالية معقل المسلحين الذين يشنون تمردا ضد الحكومة منذ العام 2004.

وبدأت باكستان عمليتها العسكرية في يونيو 2014 بعد هجوم دام لحركة طالبان على مطار في كراتشي، مما أدى إلى انهيار الآمال باستئناف محادثات السلام في ذلك العام.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش أن "15 إرهابيا قتلوا كما دمرت 8 من معاقلهم في غارات جوية نفذت اليوم".

ويأتي ذلك غداة غارات أخرى شنتها طائرات أميركية بدون طيار واستهدفت 3 مجمعات لمسلحين تابعين لشبكة حقاني المتطرفة في منطقة كرام، مما أدى إلى إصابة مسلح بجروح، بحسب مسؤولين أمنيين باكستانيين.

وتندد باكستان رسميا بالغارات إذ تعتبرها بمثابة انتهاك لسيادتها مع أن المحللين يعتقدون أنه يجري التنسيق لبعض هذه الغارات على الأقل بين البلدين.

وتعتبر مقاطعة وزيرستان الشمالية واحدة من سبع مقاطعات قبلية تتمتع باستقلال ذاتي على الحدود مع أفغانستان. وتحولت هذه المناطق إلى معقل للقاعدة وطالبان منذ مطلع العام 2000.

ويؤكد الجيش الباكستاني أنه قتل أكثر من 3600 عنصر متطرف منذ بدء حملته على هذه المنطقة، في المقابل قتل 358 جنديا باكستانيا.