تركيا:نرحب بالسلام بسوريا ولسنا متفائلين إزاء المحادثات

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الثلاثاء إن أنقرة ترحب بخطط وقف القتال في سوريا، لكنها ليست متفائلة بأن تتمخض المحادثات بشأن الانتقال السياسي عن نتيجة إيجابية.

وأضاف قورتولموش أن أنقرة لديها تحفظات تتعلق بالتحركات التي يمكن أن تقوم بها القوات الروسية ضد المعارضة السورية المعتدلة والمدنيين.

وتقصف المدفعية التركية منذ أكثر من أسبوع مواقع القوات الكردية من وحدات حماية الشعب في محيط أعزاز بشمال سوريا وضواحيها بالقرب من حدودها ردا، كما تقول أنقرة، على نيران هذه الميليشيات.

وحول هذه النقطة حذر كورتولموش من أن تركيا ستواصل "إذا لزم الأمر" الرد على النيران إذا أطلقت من سوريا حتى مع سريان الهدنة. وقال "تركيا ستدافع عن سلامة أراضيها، وهذا أمر واضح".

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا عن خطط "لوقف الأعمال القتالية" في سوريا يبدأ سريانها يوم السبت المقبل، لكنها تستثني جماعات مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا، وهي ثغرة قال مقاتلون من المعارضة السورية على الفور إنها تمثل مشكلة.