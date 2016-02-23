سنغافورة ترحل إندونيسيين عزموا التوجه لداعش بسوريا

أعلنت السلطات الإندونيسية الثلاثاء أن سنغافورة رحلت 4 متطرفين إندونيسيين يشتبه في أنهم كانوا متوجهين إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة، وبينهم صبي في الـ15 من العمر، اعتقلوا الأحد في سنغافورة حين اشتبه بهم مسؤولون بعد التدقيق في وثائقهم، حيث تبين أن أحدهم سافر سابقا إلى سوريا.

وقامت السلطات بترحيلهم إلى باتام، الجزيرة الإندونيسية القريبة من سنغافورة، في اليوم نفسه ثم أرسلوا إلى جاكرتا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في سنغافورة "تم ترحيل 4 إندونيسيين إلى بلادهم بعدما كشفت التحقيقات أنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش".

وأضاف أن "سلطات سنغافورة أبلغت السلطات الإندونيسية بعملية الترحيل مسبقا".

وبعد استجواب الرجال وكلهم من جزيرة جاوا، خلص مسؤولون إندونيسيون إلى أن المجموعة كانت متجهة على الأرجح إلى سوريا كما قالت الشرطة الإندونيسية.

ويعتقد أن مئات الإندونيسيين توجهوا للقتال في صفوف المتطرفين في الشرق الأوسط.