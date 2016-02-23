عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء أوباما

توجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويبحث معه الأزمة السورية وعملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن الملك عبدالله غادر المملكة متوجها إلى الولايات المتحدة "في زيارة عمل، يعقد خلالها في البيت الأبيض غدا الأربعاء، لقاء قمة مع الرئيس باراك أوباما".

وأضاف البيان، أن المباحثات بين الجانبين ستشمل "آخر التطورات في مساعي حل الأزمة السورية، وسبل إنهاء الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وإحراز تقدم على أساس حل الدولتين".

كما سيبحث العاهل الأردني والرئيس الأميركي "الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لمحاربة التطرف والإرهاب وعصاباته"، بحسب البيان.

ويأتي اللقاء بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى عمان، والتي أعلن منها قرب التوصل إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وأعلنت واشنطن وموسكو مساء الاثنين في بيان مشترك أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير.