فلسطين تطلع مصر على "نتائج الاتصالات"

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري استقبل، الثلاثاء، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقد أطلع عريقات الوزير المصري على نتائج الاتصالات الدولية.

وتمت مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لتحريك عملية السلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المسؤول الفلسطيني أطلع وزير الخارجية على نتائج الاتصالات التي قام بها مؤخراً مع الأطراف الدولية الرئيسية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما استمع إلى نتائج الاتصالات التي أجراها شكري مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، والتي تستهدف دراسة وتقييم البدائل المطروحة لتحريك عملية السلام، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.