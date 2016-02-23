هجوم صاروخي على موقع عسكري تركي في منطقة بحر ايجه

تعرض موقع للدرك التركي لهجوم صاروخي شنه متطرفون مجهولون اليوم الثلاثاء، إلا أنه لم تقع أية إصابات، بحسب تقارير إعلامية تركية.

وتعرض موقع الدرك لهجوم في منطقة كمال باشا على مشارف مدينة ازمير الساحلية على بحر ايجه.

وأصاب الصاروخ المبنى المجاور للموقع، إلا أنه لم ترد أية تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء.

ويأتي الهجوم وتركيا في حالة تأهب عالية بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة الأسبوع الماضي في وسط أنقرة أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنه وأسفر عن مقتل 29 شخصا.

والهجمات الصاروخية هذه شائعة نسبيا في جنوب شرق تركيا حيث تقاتل قوات الأمن الحكومية ضد حزب العمال الكردستاني.

إلا أنها نادرة في مناطق تركيا الغربية مثل ازمير التي تعتبر منطقة سياحية رئيسية.

وحذرت جماعة "صقور حرية كردستان" التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير أنقرة، السياح الأجانب من المجيء إلى تركيا.