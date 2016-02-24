الأردن.. حرس الحدود يقتل مهربا ويلقي القبض على 5 آخرين

قتلت قوات حرس الحدود الأردنية مهرباً وألقت القبض على 5 آخرين في محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الشمالية الشرقية للمملكة، شاركت فيها سيارتان، وفقاً لبيان صدر عن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود أحبطت، أمس الثلاثاء، محاولة تهريب على الواجهة الشمالية الشرقية، شاركت فيها سيارتان، الأولى اجتازت الساتر قادمة من الأراضي السورية، والثانية وصلت من الأراضي الأردنية لتساند السيارة الأولى، مستغلين ظروف الطقس، ظّناً منهم أن الأحوال الجوية السائدة ستحد من قدرة قوات حرس الحدود على التعامل مع الموقف.

وقال البيان إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى السيطرة على كلتا السيارتين، وإلقاء القبض على 6 أشخاص أحدهم توفي إثر إصابته بعيار ناري، إضافة إلى ضبط (336) كف حشيش، و(120) حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة.

وحذر البيان أن قوات حرس الحدود لن تتهاون في التعامل بأقصى درجات القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن وباستخدام جميع الوسائل المتاحة.