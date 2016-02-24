الكويت وقطر تدعوان رعاياهما لمغادرة لبنان

دعا كل من الكويت وقطر مواطنيهما في لبنان الأربعاء المتواجدين إلى المغادرة "إلا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءهم".

وكانت السفارة الكويتية قد دعت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رعاياها المتواجدين إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتجنب الأماكن غير الآمنة والتواصل مع السفارة والتنسيق معها عند الضرورة، وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم تجنبا للمخاطر".

ولفت البيان إلى أن السفارة تود تذكير رعاياها الراغبين بالسفر إلى لبنان إلى التريث إلحاقا إلى تعاميمها السابقة في هذا الشأن.

يذكر أن دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد دعت رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان.