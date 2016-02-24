تحليل الحمض النووي يؤكد أن منفذ هجوم أنقرة تركي

أصرّت السلطات التركية مجددا أمس الثلاثاء على ارتباط "لا يقبل الشك" لمنفذ اعتداء أنقرة في 18 فبراير بالفصائل الكردية في سوريا، رغم الإعلان رسميا أنه من أكراد تركيا نتيجة تحليل للحمض النووي.

وكانت الحكومة التركية أفادت أن الانتحاري المسؤول عن اعتداء أنقرة الذي راح ضحيته 29 قتيلا سوريا يدعى صالح نجار دخل تركيا كلاجئ.

لكن تحاليل الحمض النووي أتاحت الثلاثاء تحديد هويته، وهو كردي تركي يدعى عبد الباقي سومر ويتحدر من فان (شرق)، على ما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية.

من جهة أخرى، أوقِف عشرة أشخاص، بينهم والد سومر وشقيقه، الثلاثاء في فان في مجلس عزاء وتكريم له.

كما أكدت حركة "صقور حرية كردستان" المتشددة المقربة من "حزب العمال الكردستاني" التي تبنت الاعتداء أن منفذه هو عبد الباقي سومر المولود في 1989.

رغم ذلك قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش في وقت سابق الثلاثاء لمجموعة صحافيين: "مهما كانت هويته التي سيساهم التحقيق القضائي في تأكيدها، من الواضح أن انتحاري أنقرة أتى من منطقة روجافا معقل حزب الاتحاد الديموقراطي" المجموعة المتمردة الكردية السورية.

ثم صرح لاحقا: "يبدو أنه ليس الشخص الذي تم التعريف عنه في البداية". وأضاف: "هذا لا يغير شيئا في القضية التي تبقى اعتداء ارتكب بالتعاون بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب" الذراع المسلحة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري.

ونفى زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم والقيادي في حزب العمال الكردستاني جميل باييك هذه الاتهامات.