تقرير إسرائيلي: هكذا يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين

أكدت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين في تقرير نشر الأربعاء أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى إساءة معاملتهم "بصورة منهجية".

ويستند تقرير منظمة "بتسيلم" التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إلى شهادات 116 موقوفاً جرى استجوابهم في سجن شيكما في إسرائيل بين أغسطس 2013 ومارس 2014.

ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، وهو الثالث في سلسلة دراسات حول جلسات الاستجواب التي يخضع لها الفلسطينيون، إلى التشابه الكبير بين وسائل الاستجواب المطبقة في هذا السجن ووسائل الاستجواب في السجون الإسرائيلية الأخرى.

وجاء في التقرير وعنوانه "مدعوم من النظام" أن "الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق أن أعطاها معتقلون في مراكز أخرى. يبدو أن هذا السلوك يشكل في الواقع سياسة استجواب رسمية".

من جهته، اعتبر الشين بيت استخلاصات التقرير "مضللة ومشوهة" وأعلن في بيان أن جميع استجواباته تجري "طبقاً للقانون ومن أجل منع أنشطة تهدف إلى النيل من أمن الدولة".

ومن الوسائل المستخدمة حسب التقرير حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيلهم بأيديهم وإقدامهم إلى كراسي على مدى ساعات وتعريضهم لبرد أو حر شديد.

وجاء في التقرير أن "حرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم على مدى أيام أو حتى أسابيع، واحتجازهم في زنزانات ضيقة جداً ونتنة في عزلة تامة بصورة عامة ولأيام عديدة (...) كل ذلك من الممارسات الشائعة".

وحظرت المحكمة العليا في قرار صدر عام 1999 على المحققين استخدام العنف باستثناء في حالات وجود "قنبلة على وشك الانفجار".