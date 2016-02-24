مقتل 9 بضربات تركية ضد "العمال" الكردستاني

قالت مصادر أمنية إن طائرات هليكوبتر عسكرية تركية قصفت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين.



وأضافت أن طائرات هليكوبتر طراز كوبرا نفذت الهجوم عندما كانت المجموعة تسافر عبر منطقة جبلية باتجاه إديل في إقليم شرناق على الحدود مع سوريا.



وخضعت أنحاء من إديل لحظر تجول على مدار الساعة الأسبوع الماضي في إطار العمليات الأمنية ضد المقاتلين الأكراد.