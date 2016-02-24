نيفادا.. ترامب يواصل التقدم على كروز

فاز دونالد ترامب في المجالس الانتخابية الجمهورية في نيفادا مساء الثلاثاء بتوقيت الولاية الأميركية بفارق كبير عن خصميه تيد كروز وماركو روبيو.

وهذا هو ثالث انتصار يحققه ترامب على التوالي في السباق لنيل تمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أعلنت الشبكات التلفزيونية الثلاثاء.

وأفادت "فوكس نيوز" و"سي إن إن" بفوز ترامب بـ42% من أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري، بعد فوزه في ولايتي كارولاينا الجنوبية ونيوهامشير.

وكانت المنافسة شديدة على المرتبة الثانية بين ماركو روبيو الذي حصل على 25% من الأصوات وتيد كروز الذي قارب 21%، بحسب وسائل إعلام أميركية.

غير أن "فوكس نيوز" اعتبرت الفارق "ضئيلاً إلى حد لا يسمح بحسم المرتبة الثانية من السباق".

وانتخابات نيفادا التي جرت على شكل مجالس انتخابية حيث يبدي الناخبون دعمهم لأي من المرشحين برفع الأيدي والتجمع في أماكن عامة، تسمح بتعيين ثلاثين مندوباً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري المرتقب في يوليو لاختيار مرشح الحزب رسمياً لخوض السباق إلى البيت الأبيض.

واستمرت المجالس الانتخابية 4 ساعات، وجرت في مدارس ومراكز محلية وأماكن عبادة.

وكان فوز رجل الأعمال الثري متوقعاً، وقد قال دان لي أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيفادا إن "الجمهوريين يريدون خروج كروز من السباق، لأنهم يريدون روبيو في وجه ترامب".

وأوضح أن قادة الحزب الجمهوري يفضلون أن يمثلهم روبيو وليس ترامب المعروف بتصريحاته المدوية المثيرة للجدل.

وتعتبر نيفادا ولاية أساسية لأنها من الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين الجمهوري أو الديمقراطي، حيث إن الحكومة المحلية يهيمن عليها الجمهوريون في حين أن عدد الديمقراطيين يطغى على الجمهوريين بين الناخبين.