تركيا: وقف إطلاق النار في سوريا "ليس ملزماً" لنا

صرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا "ليس ملزما" لتركيا المصممة على الرد على أي هجوم يمكن أن يشنه المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين على أراضيها.

وقال داود أوغلو في لقاء مع صحافيين في قونية (وسط) بثته شبكات التلفزيون "هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعني سوى سوريا".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، لا نطلب أي إذن بل سنقوم باللازم"، داعيا المقاتلين الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا.

ويشير داود أوغلو بذلك إلى حزب الاتحاد الديموقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، اللذين يسيطران على مناطق على مقربة من الحدود التركية.

وقصفت المدفعية التركية مرات عدة مواقع هذا الحزب ردا على إطلاق نار من وحدات حماية الشعب، كما تقول أنقرة.

وتدعم الولايات المتحدة، حليفة تركيا، الوحدات الكردية في سوريا، وتقدم لها السلاح والتمويل، وتعتبرها الطرف الأكثر فاعلية في سوريا في مواجهة داعش.

ورأى وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو ان "عدم اعتبار هذه الحركات ارهابية ينم عن سذاجة".