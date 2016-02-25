حملة للتضامن مع السعودية تجوب لبنان لجمع تواقيع شكر

بعد إطلاق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري وثيقة التضامن مع الإجماع العربي، بدأت من مدينة طرابلس (شمال لبنان) اليوم الخميس حملة جمع مليون توقيع في مبادرة حسن نية تجاه المملكة العربية السعودية ورفضا للحملات المشوهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع الدول العربية.

ويتوقع أن تجوب الحملة لبنان بهدف جمع مليون توقيع تكون بمثابة رسالة شكر ومحبة ووفاء للسعودية وبقية دول الخليج.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تأزماً كبيراً في العلاقات اللبنانية العربية إثر تدخلات حزب الله في عدد من الدول العربية وعدم تدخل الدولة اللبنانية لوقفه، ما أدى إلى وقف المعونات السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي، كما دفع عدداً من الدول الخليجية إلى الطلب من رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، تواصل تقاطر الوفود السياسية والدينية والاجتماعية اللبنانية المتضامنة مع المملكة إلى مبنى السفارة السعودية في بيروت رفضا لتشويه صورة لبنان وعلاقاته العربية.

