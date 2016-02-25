ريفي: حزب الله درب مقاتلين في البحرين واليمن والعراق

تتزايد ردود الفعل اللبنانية الرافضة لتدخل حزب الله في اليمن بعد كشف الحكومة اليمنية أدلة عن تدريبه ميليشيات الحوثي. وفي هذا السياق، قال وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي في اتصال مع الحدث إن حزب الله درب الكثير من المقاتلين في البحرين واليمن والعراق وسوريا.

وأضاف أن الحزب "شارك في القتال ضد أهلنا في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من العمليات الإرهابية والعسكرية في بعض الدول الأجنبية".

وشدد على أنه لا يجوز أن يؤخذ لبنان كمنبر للهجوم على أي دولة صديقة أو شقيقة.

من جانبه، أكد انطوان زهرا، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة تيار القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع، في اتصال مع الحدث أنه لم يتفاجأ من تدخل حزب الله في بعض الدول التي تشهد أزمات، معتبراً أن "الحزب أداة إيرانية في يد طهران تحركه حسب مصالحها في سوريا واليمن والبحرين والكويت، وحتى في المنطقة الشرقية في السعودية إذا تمكنوا من ذلك". وأضاف أن المشكلة تكمن في أن هذا الحزب يعتبر نفسه فوق القانون وبعض الأطراف المشاركة في الحكومة لا تقوم بما يجب لردعه.

