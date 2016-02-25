عودة حوالي 60 كنديا مرتبطين بمجموعات متطرفة إلى ديارهم

عاد حوالي 60 كندياً إلى بلادهم بعد أن انضموا في الخارج الى منظمات تصنفها اوتاوا بأنها "إرهابية"، ولا يزال 180 في صفوفها خصوصا في العراق وسوريا، بحسب المسؤول عن أجهزة الاستخبارات.

وقال مايكل كولومب، مدير جهاز الاستخبارات الكندي، في حديث لصحيفة "غلوب اند مايل" اليوم الأربعاء إن "العدد الإجمالي للأشخاص المتورطين في الخارج في أنشطة خطيرة، ولا اتحدث فقط عن العراق وسوريا، يرجح أن يكون 180".

ولم تنشر السلطات الكندية أرقاما في هذا الخصوص منذ عامين. وكانت أشارت إلى مشاركة 130 كنديا في "أنشطة ارهابية" في الخارج بينهم 30 في سوريا.

وتابع أنه في سوريا والعراق حيث تشارك كندا مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش "يرجح أن يكون عدد الأشخاص نحو 100".

وأضاف أن الكنديين الـ180 الذين تتابع أجهزة الاستخبارات أنشطتهم في الخارج متورطون في القتال مباشرة والتدريب العسكري وجمع الأموال والتخطيط لشن هجمات والدعاية.

وأوضح أن الذين عادوا الى كندا بعد أن التحقوا بمثل هذه المنظمات 60 تقريبا لكن هذا العدد يرتفع يوميا.

من جهته، قال مفوض الدرك الملكي الكندي بوب بولسون أنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي لدى عودتهم الى الأراضي الكندية "وفي بعض الحالات يخضعون لمراقبة على مدار الساعة".