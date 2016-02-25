محاكمة 14 شخصاً بتهمة الترويج لـ"داعش" في بلغاريا

بدأت الخميس في بازاردجيك جنوب بلغاريا محاكمة 14 شخصا بتهمة نشر الدعاية لصالح تنظيم داعش المتشدد، وتقديم المساعدة اللوجيستية لجهاديين أوروبيين متجهين إلى الشرق الأوسط.

ووصل المتهمون وهم 13 رجلا وامرأة واحدة بالإغلال إلى قاعة المحكمة التي ستجري جلسات على يومين، حيث يواجهون إمكانية عقوبة بالسجن ثماني سنوات.

واتهم ثلاثة منهم بتقديم الدعم اللوجيستي الذي يشمل النقل والسكن وتوفير الهواتف المحمولة والأوراق المزورة في 2013 و2014 لأربعة إرهابيين عابرين.

من بين هؤلاء المستفيدين بحسب بيان اتهامي من 150 صفحة، فرنسي من أصول بوسنية اجتاز بلغاريا بالسيارة عدة مرات، وهو "يشارك حاليا في معارك في سوريا في صفوف تنظيم داعش".

وتعتبر بلغاريا بلد ترانزيت مفضلا لدى الأوروبيين الساعين إلى القتال مع الإرهابيين في سوريا والعراق.

كما وجهت إلى المتهمين الذين ينتمي 13 منهم إلى أقلية الروما، تهمة رفع رايات وارتداء قمصان تحمل شعارات تنظيم داعش ورفع أناشيد جهادية علنا.