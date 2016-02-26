الأحوازيون يتظاهرون أمام الجنائية الدولية ضد إيران

نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، الجمعة، مظاهرة جماهيرية، انتصارا للأسرى الأحوازيين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وانطلقت المظاهرة في العاصمة السياسية الهولندية "لاهاي" على رأس الساعة الثانية (14:00) ظهرا بتوقيت أوروبا المركزية وانتهت في الساعة الرابعة (16:00) بعد الزوال أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة دنهاخ في شارع oude waalsdorpeweg 10 .

وشاركت جاليات عربية منها "السورية والعراقية والفلسطينية في هذه المظاهرة، إذ كان لها حضور فعال أظهر تضامن أبناء الأمة معا.

وخلال المظاهرة رفع المتظاهرون أعلام الأحواز وصور قتلى وأسرى الأحواز، ولافتات باللغتين العربية والإنجليزية تندد بالسياسة الإيرانية وأحكام الإعدام التي صدرت أخيرا بحق مناضلين أحوازيين، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لمنع النظام الإيراني من تنفيذ عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية بحق الثوار والمقاومين الأحوازيين.

وتعد هذه المظاهرة الثالثة بعد مظاهرتي كوبنهاغن وفيينا ضمن سلسلة مظاهرات وفعاليات وعدت حركة النضال بإقامتها في عواصم أوروبية، بغية تسليط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني، وفضح جرائمه بحق الشعب الأحوازي وخاصة الجريمة الجماعية المتوقع ارتكابها بحق كوكبة من مناضلي الأحواز، بعد ما توعدهم بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم على الملأ العام.