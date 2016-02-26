الاتفاق على آلية لتفعيل الحوار بين موسكو والدول العربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه تم الإتفاق على آلية لتفعيل الحوار بين موسكو والدول العربية، مؤكداً التزام موسكو بدعم وقف الأعمال القتالية في سوريا، والذي سيسري بدءاً منذ منتصف ليل الجمعة السبت، فيما توقع لافروف أن يؤيد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو، عقب اجتماع بين روسيا والدول العربية، إن الإعلان الصادر من الاجتماع يركز على مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الحرب ضد الأخير ستكون بلا هوادة.

وأعلن لافروف تبني إعلان مفصل وخطة عمل بين موسكو والدول العرب، مشيراً إلى ضرورة حماية سيادة الدول في المنطقة، والسماح للشعوب فقط بتقرير مصيرها.

وأشار لافروف إلى أن الاجتماع بين روسيا والدول العربية ناقش أزمات سوريا واليمن والصومال.

وفي كلمته، شدد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على أهمية تطوير العلاقة مع روسيا في الجوانب الأمنية وكافة المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الخلاف في وجهات النظر بين العرب وروسيا بشأن بعض القضايا، لا يتعارض مع الرؤية المشتركة من أجل الوصول إلى شرق أوسط آمن ومستقر وقال "نحيي الجهد الروسي - الأميركي لوقف الأعمال القتالية في سوريا".

ولمح وزير الخارجية الإماراتي إلى بحث ملفات عربية مختلفة منها العراق واليمن وسوريا، مشيداً بالموقف الروسي نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الدول العربية أعربت عن قلقها من استمرار تدخلات إيران في الشأن العربي، ودعمها للجماعات الإرهابية، ونشر الطائفية، وعدم احترام سيادة الدول.

وقال "إذا واصلت إيران دعم جماعات مسلحة في سوريا فسيؤدي هذا لمشكلات".

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن هناك توافقاً بين روسيا والدول العربية بمجالات مختلفة، وإن الدول العربية مصممة على مكافحة الإرهاب.

وقال أيضاً "نأمل أن يستمر وقف النار في سوريا"، وكشف عن اجتماع لوزراء الداخلية العرب سيخصص لبحث مكافحة الإرهاب.

هذا واجتمع وزراء خارجية روسيا والدول الأعضاء في الجامعة العربية بموسكو، لبحث الأوضاع في المنطقة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب عدد من قضايا أخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على كيفية تجاوز الأزمات الحادة، وكذلك على سبل الرد على التحديات والتهديدات التي تواجهها دول المنطقة.