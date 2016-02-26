الحريري من بيروت: عدت وسأبقى

أكد رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أنه عاد إلى لبنان وسيبقى. وأضاف خلال ذهابه إلى جامع الإمام علي في منطقة الطريق الجديدة في بيروت لتأدية صلاة الجمعة: "لقد حمينا البلد وسنستمر وأقول لكم أنا عدت وسأبقى معكم وإذا اضطررت للذهاب لبعض الوقت سأعود بسرعة".

وبعد الصلاة، قال الحريري: "نحن لسنا ضعفاء، فنحن أقوياء وصابرون، ونحن نمر بمرحلة صعبة جدا ولكننا نعلم أن قضيتنا واضحة وهي لبنان والعدل وسنعيش في لبنان مسلمين ومسيحيين تحت سقف الدولة".

وتجمع حشد من مؤيدي الحريري (وتعرف منطقة الطريق الجديدة في بيروت بانتماء معظم أبنائها إلى تيار المستقبل أو تأييدهم له) أمام الجامع مرحبين به.

