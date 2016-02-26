تركيا: واشنطن أصبحت أكثر حذرا حيال الأكراد بسوريا

قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الجمعة إن واشنطن باتت أكثر حذرا في صلاتها بمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية مشيرا إلى أن أنقرة لاحظت بعض التغييرات في موقف واشنطن من هذه العلاقة.

وقال كالين للصحافيين في أنقرة "لاحظت بعض التغير في الموقف الأميركي. أعتقد أنهم باتوا أكثر حذرا".

وأضاف "لقد عبروا عن قلقهم من تحركات وحدات حماية الشعب وصلاتهم بالروس ونظام الأسد".

وأدى دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا إلى توتر العلاقات مع تركيا.

وتعتبر تركيا الوحدات الكردية بسوريا جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا منذ ثلاثة عقود ضد أنقرة في جنوب شرقي البلاد.

واستغلت الوحدات الكردية المكاسب الميدانية التي حققتها القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد في الآونة الأخيرة مدعومة بغطاء

جوي روسي، وتمكنت من احتلال مناطق إضافية على مقربة من الحدود مع تركيا.

وتدعم واشنطن الوحدات الكردية في قتالها تنظيم داعش في سوريا، لكنها طلبت منها وقف السعي للسيطرة على مناطق أخرى.