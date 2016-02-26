دول البلقان تحدد عدد المهاجرين يوميا بـ 580

أعلنت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، الجمعة، تحديد عدد المهاجرين الذين يمكنهم عبور أراضيها باتجاه شمال أوروبا بـ580 شخصاً يوميا، في إطار إجراءات لدول البلقان لإبطاء أزمة هجرة غير مسبوقة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيسنا درول، الناطقة باسم وزارة الداخلية السلوفينية، إن "مسؤولي الشرطة (في دول البلقان) الذين شاركوا في اجتماع 18 فبراير تعهدوا باحترام السقف المحدد بحوالي 580 مهاجرا يوميا".

وبعيد ذلك، أعلنت كرواتيا أنها حددت بدورها عدد المهاجرين الذين يمكنهم عبور أراضيها يوميا باتجاه شمال أوروبا بـ580 يوميا.

وقالت المتحدثة باسم شرطة كرواتيا يلينا بيكيتش إن "سلوفينيا أبلغتنا مساء الخميس أنها تستطيع استقبال 580 مهاجرا يوميا وأبلغنا زملاءنا الصرب بذلك".

وأضافت: "سنعتمد نحن كذلك هذا العدد"، مشيرة إلى إجراءات جديدة ستطبق "على الفور".

وفي وقت لاحق، أعلنت صربيا أيضا أنها تعتزم تطبيق القرار وتحديد عدد المهاجرين الداخلين إلى أراضيها.

وصرح مسؤول في وزارة العمل الصربية التي تعنى بشؤون اللاجئين بقوله: "اتفقنا على أننا سنطبق كل ما تفعله النمسا وسلوفينيا وكرواتيا. وإن قررت إدخال 500 مهاجر فقط يوميا فلن نجيز لأكثر من 500 عبور صربيا".

في حال احترمت دول البلقان هذه الحصة اليومية، فمن المحتم تفاقم الاكتظاظ الجاري في اليونان، مع وصول آلاف المهاجرين العالقين هناك منذ الأحد، بسبب تشديد شروط عبور حدود مقدونيا والنمسا.

ويصل حاليا حوالي 2000 مهاجر يوميا إلى الجزر اليونانية.