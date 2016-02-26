هجوم مسلح في كنساس الأميركية.. والدوافع مبهمة

أطلق رجل مسلح النار وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب 30 آخرين بجروح في مقر شركة "إكسل آندستريز" في هيستون في كانساس وسط الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفادت الشرطة.

وفي حين لا تزال الدوافع مبهمة، أوضح تي والتون المسؤول في الشرطة في مؤتمر صحافي، أنه قد يكون عدد من فقدوا حياتهم سبعة في حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وأضاف أن مطلق النار قُتل "على يد أحد عناصر قوات الأمن"، وتعرف السلطات هويته لكنها لم تكشفها حتى الآن.

وتابع والتون في تصريح لقناة محلية: "مطلق النار قتل وهو كان موظفاً في إكسل"، وأضاف: "نحن إزاء حادث رهيب حدث هنا. وسيكون هناك الكثير من الحزانى قبل أن ينتهي هذا الأمر" في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن المؤسسة التي شهدت الحادث شركة عائلية متخصصة في آلات جز العشب.

