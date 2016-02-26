وزير الداخلية اللبناني: ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى

حذر وزير الداخلية اللبناني من أن لبنان على حافة الهاوية وذاهب إلى مواجهة عربية كبرى، كاشفا أن دولاً أخرى ستنضم إلى الخليج وستحصل اجتماعات في الجامعة العربية وستؤخذ قرارات بالإجماع في مسألة لبنان.

وقال في حديث تلفزيوني لقناة محلية: "إننا في أزمة كبرى بسبب ما جرى بالجامعة العربية في القاهرة أو بمؤتمر جدّة وقد نذهب إلى مشكلة أكبر بكثير مما نرى أو نتصور، ونحن ذاهبون الى مواجهة عربية كبرى".

ولفت المشنوق الى ان "الخلايا الإرهابية التي يشغّلها الحرس الثوري الإيراني في 8 دول خلال 2015 خرجت من لبنان وتدرّبت في لبنان، وبذلك لبنان يتحول إلى غرفة عمليات إرهابية للعالم"، متسائلا "هل هذه سياسة لبنانية تنسجم مع الحوار وتجنيب لبنان الفتنة؟ وكيف يمكن لحزب لبناني أن يخاصم كل العرب؟ هل هو قوة إقليمية عظمى؟

وحول تدخل حزب الله في اليمن، قال ليس بيد اللبنانيين منع الدول التي تتعرض لنشاط خلايا الحرس الثوري من القيام بردات فعل. وأشار إلى أنه لا يوجد حضن إيراني دافئ يذهب إليه اللبنانيون، فلبنان بلد عربي وهويته عربية بينما مئات الآلاف من اللبنانيين يعملون في الخليج.

كما أكد المشنوق أنه يتحتم على اللبنانيين إيجاد تسوية لسياستهم الخارجية مقبولة من العرب ليبقوا جزءا من محيطهم.

