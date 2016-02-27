إسبانيا تعتزم تسليم إرهابي إلى أميركا

وافقت إسبانيا، الجمعة، على تسليم متطرف إلى الولايات المتحدة حيث تتهمه السلطات الأميركية بتجنيد متطرفين عبر الإنترنت مع مواطنة أميركية تعرف باسم "المتطرفة جين"، بهدف ارتكاب اعتداءات في أوروبا وآسيا.

ويحمل علي شرف دعماش الجنسيتين الجزائرية والأيرلندية، وكان اعتقل في ديسمبر في برشلونة بناء على مذكرة اعتقال دولية بطلب من إنتربول الولايات المتحدة.

ويؤكد القضاء الأميركي أن دعماش عمل مع الأميركية كولين لاروز، التي اعتنقت الإسلام وتعرف باسم "جين"، على إنشاء "منظمة متطرفة عنيفة" عبر تجنيد رجال ونساء في أوروبا والولايات المتحدة.

وحكم على كولين لاروز المعروفة أيضا باسم فاطمة لاروز بالسجن عشر سنوات عام 2014 بعد إدانتها بالتخطيط لارتكاب اعتداءات.

ويتهم القضاء الأميركي دعماش مع آخرين بتجنيد أشخاص عبر الإنترنت، وكذلك تجنيد نساء يحملن جوازات سفر أوروبية للقيام بهجمات هناك.

ووافقت الحكومة الإسبانية على تسليم دعماش إلى الولايات المتحدة خلال اجتماعها الأسبوعي الجمعة.

لكن دعماش أعلن رفضه تسليمه خلال جلسة في مدريد غداة اعتقاله.

ويمكن أن يسجن دعماش 45 سنة بسبب نوعية التهم الموجهة إليه.