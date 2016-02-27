الانتخابات الأميركية.. معركة لفظية بين ترامب وروبيو

أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي والمرشح الجمهوري الرئاسي المنسحب كريس كريستي‬ عن تأييده لدونالد ترامب الجمعة، في حين اشتدت المعركة اللفظية بين ترامب وروبيو.

الإعلان هو آخر مفاجأه في السباق الجمهوري للترشيح، والذي يزداد غرابة وحِدة مع مرور الأيام.

ويشترك ترامب وكريستي في شخصيتهما البارزة التي تلقب عادة "بالبلطجة"، واتحادهما في مهاجمة المرشح الذي بات محببا للمؤسسة الحزبية، عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو.

وقدم كريستي ترامب خلال خطاب انتخابي في فورت ورث في تكساس قائلا "دونالد سيؤكد ألا تقترب هيلاري كلنتون من البيت الأبيض. نريد رئيسا من الطراز الأول، وهذا ما سنجده في دونالد ترامب".

إنها كلمات مدح لترامب لم يستخدمها كريستي سابقا، عندما كان من أبرز المرشحين الذين هاجموا ترامب خلال المناظرات المتلفزة، مشبها ترامب بالطفل الباكي، قائلا إن نجمه سيخفت. ورد ترامب في ذلك الوقت قائلا إن كريستي وضع ولاية نيو جيرسي في المركز الخمسين في الولايات المتحدة "المركز الخمسين، يعني أسوأ مركز".

أما في تكساس، فاختفى كل ذلك وعلت الابتسامات وجهيهما، حينما قال روبيو"أنا فخور بدعمي لترامب، وسعيد لأنني على فريقه".

ونقلت وسائل إعلام أن فريق كريستي توصل إلى اقتناع بأن ترامب سيحظى بالترشيح، وبالتالي وجب تأييده كأفضل فرصة للفوز بالرئاسة.

لكن كريستي قد يتمنى أيضا أن يصبح مرشحا لمنصب نائب الرئيس، فهو حاكم جمهوري في ولاية ديمقراطية، وقد يساعد ترامب في الحصول على أصوات المستقلين.

ويأتي الإعلان وسط يوم حفل بالهجوم المتبادل بين روبيو وترامب على خلاف انتقادات لاذعة وجهها روبيو لترامب خلال مناظرة جمهورية ليلة الخميس، عندما قال روبيو إن ترامب ليس لديه خطط مفصلة للحكم، وإنه ما كان سيصبح ثريا لولا الأموال التي ورثها عن والده "ترامب كان سيكون بياع ساعات في تايم سكوير في نيويورك لو أنه لم يرث 200 مليون دولار من والده".

هجوم روبيو أصبح عنوان المناظرة، أما رد ترامب فجاء على سلسلة من التغريدات، اتهم روبيو فيها بالتلعثم والتوتر، لكن ترامب أخطأ في الإملاء اللغوي لبعض كلماته، ما دفع روبيو إلى السخرية منه مرة أخرى أثناء فعالية انتخابية متلفزة. ترامب توج رده أثناء تجمع انتخابي كان مزيجا من البرنامج الكوميدي والخطاب السياسي.

وقال ترامب إن روبيو يكثر من تلطيخ المكياج على وجهه، ومن ثم وصف انسياب عرق روبيو أثناء المناظرة، ما دفع الجمهور إلى التصفيق والضحك.

في إحدى اللحظات قام ترامب بتقليد الطريقة التي شرب فيها روبيو المياه اثناء أحد الخطابات. ترامب حمل عبوة بلاستيكية مليئة بالماء ورشق الجمهور فيها مستهزئا بروبيو قائلا "إنه كذاب منحط".

وكان كريس كريستي نفسه أول من بدأ بالاستهزاء بقدرات روبيو وشكك في استعداده لتولي الرئاسة، فقد نبه الجمهور في مناظرة في نيوهامبشر إلى أن روبيو كرر نفس الجملة أكثر من 3 مرات، وأصبح لقب روبيو "الروبوت". لكن كل ذلك لم يساعد كريستي نفسه، فهو حاز على المركز السادس في انتخابات الولاية واضطر إلى الانسحاب.