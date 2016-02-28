أميركا.. مقتل شرطية وإصابة آخرين بإطلاق نار في فرجينيا

قالت السلطات في ولاية فرجينيا الأميركية إن شرطية توفيت، وأصيب شرطيان آخران يوم السبت إثر إطلاق النار عليهم عندما تم استدعاؤهم لبلاغ عن حادث محلي.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة برنس وليام في فرجينيا والواقعة على بعد 15 ميلاً جنوب غربي العاصمة واشنطن، إن النار أُطلقت على رجال الشرطة عند منزل تم استدعاؤهم إليه في ليك ريدج.

وأضافت الإدارة إن الشرطية آشلي جويندون لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جويندون كانت قد التحقت بالخدمة للتو. وتم اعتقال مشتبه به ولكن لم يتم تحديد هويته.

ولم تذكر الإدارة تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الحادث أو حالة الشرطيين الآخرين المصابين.