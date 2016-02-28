أثينا: 70 ألف لاجئ قيد يحتجزون في اليونان الشهر المقبل

قال وزير الهجرة اليوناني اليوم الأحد إن عدد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في اليونان ربما يصل إلى 70 ألفا في الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن خطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة مهربي البشر يمكن أن تحد من أعداد الوافدين إلى البلاد بشكل ملحوظ.

وتوافدت أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين على اليونان، وهي بوابة رئيسية لدخول أوروبا بالنسبة لعشرات الآلاف من الفارين من الحرب في الشرق الأوسط وخارجه، وذلك بعد إغلاق حدود عدد من دول البلقان حدودها فتقطعت السبل بالآلاف في البلاد في الأيام العشرة الماضية.

وقال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس لتلفزيون "ميغا" اليوناني: "نقدر عدد من سيحتجزون في بلادنا بين 50 و70 ألفا على ما اعتقد في الشهر المقبل". وأشار إلى أن نحو 22 ألف مهاجر ولاجئ يتواجدون بالفعل حالياً في اليونان.

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إنه رأى العشرات، بينهم عائلات بأكملها، في قرية إيدوميني الصغيرة على الحدود الشمالية لليونان مع مقدونيا وهم يتوجهون صوب الحدود للانضمام إلى ما بين ستة وسبعة آلاف إضافيين يقيمون في معسكر مؤقت هناك، حيث نصب الكثيرون خياما في حقل على مقربة من سياج من الأسلاك الشائكة، بينما كان المزيد من الحافلات في طريقها الى المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أوضح ممثلو دول حلف شمال الأطلسي كيف ستقوم السفن المنتشرة في بحر إيجه بالفعل، وبينها سفن من تركيا واليونان، بتقديم معلومات المخابرات والاستطلاع لقوات حرس السواحل التركية واليونانية ولوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" إلى جانب إعادة أي مهاجرين تنقذهم طواقم الحلف إلى تركيا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى استكمال اتفاق أوروبي مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين الذين يتوافدون على أوروبا. وفي هذا السياق، قال موزالاس: "إذا طُبِّقت خطة حلف شمال الأطلسي قد تخفض تدفق اللاجئين بنحو 70%".

وردا على سؤال عما إذا كانت العملية ستضع حدا لوصول اللاجئين قال: "كلا. لا يمكن وقف الهجرة".

وأشار موزالاس إلى أن الحكومة اليونانية طلبت تمويلا طارئا من أوروبا للتعامل مع الأزمة التي لم يسبق لها مثيل، والتي تضغط على الموارد المحدودة للبلاد، دون تقديم تفاصيل عن المبلغ.

من جهته، قال مسؤول حكومي يوناني لوكالة "رويترز" إن أثينا طلبت خياما وأغطية وعربات للنقل وعربات إسعاف إِلى جانب إمدادات أخرى.