بعد فوزها الأخير.. كلينتون ترمي ترامب بسهام الانتقاد

بعد فوزها الكبير في الانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولاينا الأميركية، انتبهت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة، إلى إمكانية خوضها المنافسة ضد دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.

ودون أن تذكر ترامب بالاسم أوضحت وزيرة الخارجية السابقة، السبت، أنها تفكر بالفعل في المواجهة مع ترامب قطب العقارات الذي جعلته سلسلة النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة المرشح الأوفر حظاً حتى الآن للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وهاجمت كلينتون شعار حملة ترامب وهو "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً"، وخططه لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت لأنصارها في خطاب بعد فوزها في ساوث كارولاينا: "على الرغم مما تسمعوه فإنكم لستم بحاجة لجعل أميركا عظيمة مجدداً. إن أميركا عظيمة دائماً، لكنكم بحاجة إلى جعل أميركا موحدة مجدداً".

وأضافت: "بدلاً من بناء الجدران نحتاج إلى إزالة الحواجز".

وأشارت إلى أنها لا تعتبر انتصارها أمراً مسلماً به بعد أن حققت فوزاً ساحقاً على منافسها الديمقراطي بيرني ساندرز أمس السبت بفارق 48 نقطة، ما يعزز فرصها على الأرجح لأداء جيد في يوم "الثلاثاء العظيم" المقرر أول مارس، وهو يوم مهم في سباق الانتخابات الأميركية.

لكن إذا حقق ترامب وكلينتون نتائج كبيرة يوم الثلاثاء المقبل مثلما تتوقع استطلاعات الرأي فإن فرصة تقارب نتائجهما على المستوى الوطني أصبحت أقوى، مما يزيد من حدة المنافسة في انتخابات يعبر فيها الناخبون عن إحباطهم بسبب الغموض الاقتصادي والهجرة غير الشرعية وتهديدات الأمن القومي.

وإذا أصبحت المنافسة على البيت الأبيض بين كلينتون وترامب في النهاية فإنها ستكون معركة بين سيدة أولى سابقة ولاعبة كبيرة سابقة في الدوائر السياسية في واشنطن وشخص من خارج المؤسسة.

وكانت ساوث كارولاينا ثالث انتصار لكلينتون في أول أربعة انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي، ما أثار مزيداً من التساؤلات عن قدرة ساندرز على توسيع نطاق تأييده خارج قاعدة أنصاره وغالبيتهم من البيض الليبراليين.