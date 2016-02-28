ارتفاع حصيلة قتلى تفجيري الصومال إلى أكثر من 20

ارتفعت حصيلة قتلى الهجومين المزدوجين اللذين وقعا في مدينة بيدوة، جنوب الصومال، مساء اليوم الأحد، إلى أكثر من 20 قتيلا، بينما يناهز عدد الجرحى 40 مصابا، وفق مصادر طبية.

ووفق المصادر الطبية ذاتها، فإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، نظرا لحالات بعض المصابين وضعف الإمكانيات الطبية لمستشفى المدينة الرئيسي.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن انتحاريا في الخمسينيات من العمر فجّر نفسه داخل مطعم شعبي، ليوقع من كان فيه بين قتيل وجريح، قبل أَن يليه انفجار ثانٍ نتيجة تفجير سيارة ملغومة كانت متوقفة أمام مقهى للشاي، مما أوقع أيضا قتلى ومصابين.

وتبنت "حركة الشباب" الهجومين، وقالت في بيان نشرته وسائل إعلام موالية لها إنها تقف وراء الهجومين، وأوضحت أنها استهدفت فيها "مسؤولين في الإدارة المحلية".

وتقع مدينة بيداوة على بعد 250 كلم جنوب العاصمة مقديشو، وهي مقر لحكومة ولاية غري الصومال، إحدى الحكومات المحلية التابعة للحكومة الفدرالية المركزية.