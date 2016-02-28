عمدة لندن يطالب الوزراء بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي

حث بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن، وزراء الحكومة البريطانية على الانضمام إلى حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متحديا من جديد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء وزميله في حزب المحافظين.

جونسون الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحرص على خلافة كاميرون، قال في مقابلة صحافية إنه يريد تغيير رأي غالبية أعضاء الحكومة الذين يؤيدون التصويت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في الثالث والعشرين من يونيو المقبل.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي ارتفاع التأييد لحملة الانسحاب إلى 52 في المئة من 48 في المئة قبل شهر.