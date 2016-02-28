كاميرون يعتبر خروج بلاده من اتحاد أوروبا "رهان القرن"

دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإقرار بـ"مخاطر" هذا الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة سيحسمه استفتاء يونيو القادم.

وفي مقال في عدد الأحد من صحيفة "ديلي تليغراف" المحافظة، وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "رهان القرن".

وأضاف "حين نطلب ممن يروجون لخروج (بريطانيا من الاتحاد) أن يقدموا مشروعا (للبلاد) خارج الاتحاد الأوروبي، تصبح (أجوبتهم) مبهمة جدا".

وأضاف "إن ما يطرحونه اليوم هو قفزة في ظلمات (المجهول)". وشدد "لا يكفي ببساطة أن نؤكد أن كل شيء سيكون على ما يرام، حين تكون وظائف ومستقبل بلادنا في الميزان".

ورد رئيس الحكومة البريطانية الحجة القائلة بأن بريطانيا ستتمكن حتى بعد مغادرة الاتحاد من الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وقال "ما من شك لدي في أن الأمر الأكيد الوحيد في حال الخروج (من الاتحاد) هو هيمنة الشك، وهناك العديد من المخاطر في مغادرة أوروبا".

وتشتد الحملة بين مؤيدي ورافضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي منذ أن حصل كاميرون الأسبوع الماضي على تنازلات من شركائه الأوروبيين.

وحصل كاميرون، السبت، على دعم كامل من مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في شنغهاي.