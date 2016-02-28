كلينتون تهزم منافسها ساندرز في ساوث كارولاينا

فازت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية، على منافسها بيرني ساندرز في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي التي جرت بولاية ساوث كارولاينا، يوم السبت، ليمنحها ذلك زخما قبل انتخابات "الثلاثاء العظيم" الحاسمة التي تجري في 11 ولاية.

وهذا ثالث فوز تحققه كلينتون في أول أربع منافسات ديمقراطية، ليعزز ذلك وضعها بوصفها المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب لها في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثامن من نوفمبر.

وعزز أيضا فوز وزيرة الخارجية الأميركية السابقة قوتها بين الناخبين السود، وهم جمهور ديمقراطي حاسم يشكل أكثر من نصف الهيئة الانتخابية الأولية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا.

وأثارت هذه النتيجة تساؤلات بشأن ما إذا كان ساندرز السيناتور الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل ولاية فيرمونت سيكون قادرا على توسيع نطاق تأييده إلى خارج قاعدته من الليبراليين البيض بشكل أساسي.

وأصبح السباق الديمقراطي الآن منافسة قومية أوسع. وستصوت 11 ولاية يوم الثلاثاء العظيم، ثم أربع ولايات أخرى في مطلع نهاية الأسبوع المقبل. ومن بين الولايات التي ستصوت يوم الثلاثاء ست ولايات في الجنوب بها عدد كبير من الأقليات، وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم كلينتون فيها بشكل كبير.